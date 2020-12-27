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    Selda Bağcan kıyafet sözlerinden ötürü linç ediliyor

    Selda Bağcan kıyafet sözlerinden ötürü linç ediliyor

    Açık giyinmeyi ayıpladığını söyleyen ünlü sanatçı Selda Bağcan'a, sözlerinden dolayı sosyal medyada linç kampanyası başlattılar.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2020 - 13:54
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 13:57
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    Sosyal medyada gündem usta şarkıcı Selda Bağcan'ın verdiği demeç...

    Bir gazeteye verdiği röportajda sahne kostümü hakkında 'Sizi abartılı kostüm ya da dekolte kıyafetlerle göremiyoruz' sorusu üzerine açık giyinmeyi sevmediğini belirten Bağcan, "‘Sol muhafazakar’ diyorlar ya hani, işte ben tam oyum. Sevmiyorum açık giyinmeyi, bana ayıp geliyor. Hatta açık giyinen bazı insanları görünce şok oluyorum. Öyle omuzlarımı bile göstermek falan hiç bana göre değil. Ben böyle iyi ve rahat hissediyorum. Günlük hayatımda da zaten çok sade giyinirim. Sahnede sadece bir tık daha özenliyim.” diye konuştu.

    Selda Bağcan kıyafet sözlerinden ötürü linç ediliyor #1

    LİNÇ EDİLDİ

    Bağcan'ın bu sözleri ise başta sosyal medya kullanıcıları ile sanat camiasından  tepki topladı.

    Birçok kişi Bağcan'ı eleştirirken oyuncu Şebnem Bozoklu da, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Asıl ayıp insanları giydiği şeyler üzerinden ayıplamaktır! Ne zaman öğreneceğiz bunu? Sağcısı da aynı solcusu da!" ifadelerini kullandı.

    Selda Bağcan kıyafet sözlerinden ötürü linç ediliyor #2

    Selda Bağcan kıyafet sözlerinden ötürü linç ediliyor #3

    Selda Bağcan kıyafet sözlerinden ötürü linç ediliyor #4

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