Selda Bağcan kıyafet sözlerinden ötürü linç ediliyor

Açık giyinmeyi ayıpladığını söyleyen ünlü sanatçı Selda Bağcan'a, sözlerinden dolayı sosyal medyada linç kampanyası başlattılar.

Sosyal medyada gündem usta şarkıcı Selda Bağcan'ın verdiği demeç...

Bir gazeteye verdiği röportajda sahne kostümü hakkında 'Sizi abartılı kostüm ya da dekolte kıyafetlerle göremiyoruz' sorusu üzerine açık giyinmeyi sevmediğini belirten Bağcan, "‘Sol muhafazakar’ diyorlar ya hani, işte ben tam oyum. Sevmiyorum açık giyinmeyi, bana ayıp geliyor. Hatta açık giyinen bazı insanları görünce şok oluyorum. Öyle omuzlarımı bile göstermek falan hiç bana göre değil. Ben böyle iyi ve rahat hissediyorum. Günlük hayatımda da zaten çok sade giyinirim. Sahnede sadece bir tık daha özenliyim.” diye konuştu.

LİNÇ EDİLDİ

Bağcan'ın bu sözleri ise başta sosyal medya kullanıcıları ile sanat camiasından tepki topladı.

Birçok kişi Bağcan'ı eleştirirken oyuncu Şebnem Bozoklu da, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Asıl ayıp insanları giydiği şeyler üzerinden ayıplamaktır! Ne zaman öğreneceğiz bunu? Sağcısı da aynı solcusu da!" ifadelerini kullandı.