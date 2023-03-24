Şanlıurfa'da selde kaybolan tır şoförünün cansız bedeni bulundu Selde kaybolan ve bugüne kadar aranması süren tır şoförünün 10’uncu günde cansız bedenine ulaşıldı. Tır şoförü ile birlikte kentte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Haber Merkezi Şanlıurfa'da 14 Mart akşamı başlayan ve sabaha kadar devam eden şiddetli yağmurda dereler taştı. Selde 27 mahallede 1.978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami ve 3 altgeçitte hasar oluştu, 16 kişi yaşamını yitirdi. Sel felaketinin ardından oluşan tahribatın giderilmesi için yoğun çalışma başlatıldı. 15 Mart'ta sele kapıldı, bugün cansız bedeni bulundu 15 Mart’ta Şanlıurfa'da kullandığı tırla birlikte sel sularına kapılarak kaybolan Emin Ergün için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Atatürk Baraj Gölü ve çevresinde 100 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda bugün Emin Ergün’ün cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi Emin Ergün’ün cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Emin Ergün ile birlikte kentte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.