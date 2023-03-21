Selde yaşamını yitiren hemşire ve bebeği için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan taziye mesajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'daki selde hayatını kaybeden hemşire Fatma Tekdal ve kızı Zeynep Zümra için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel afetinde toplam 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da akşam saatlerinde Adıyaman'da 2 kişinin daha selde hayatını kaybettiği duyurdu. Bakan Koca, paylaşımında, "Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı hemşire arkadaşımız Fatma Tekdal'la bir buçuk yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın cansız bedenine ulaşıldı. Acımız büyük. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Sel nedeniyle ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.