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    Selden etkilenen bölgelere 10 milyon lira kaynak aktarıldı

    Selden etkilenen bölgelere 10 milyon lira kaynak aktarıldı

    Selden etkilenen Bartın’a 2 milyon lira, Sinop’a 3 milyon lira ve Kastamonu’ya 5 milyon lira olmak üzere toplamda 10 milyon lira kaynak aktarıldı.
    • AA
    • 11.08.2021 - 19:46
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 08:48
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinin yaşandığı Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te vatandaşlara yardım için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

    Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu illerde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

    "HER TÜRLÜ YARDIM İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ"

    Temennilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu belirten Yanık, "Bakanlık olarak vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve her türlü yardım için gerekli çalışmaları yapacağız." açıklamasını yaptı.

    Sinop'ta selin yıktığı ev kamerada

    BARTIN'A 2, SİNOP'A 3, KASTAMONU'YA DA 5 MİLYON LİRALIK KAYNAK

    Bakan Yanık, selden etkilenen Bartın’a 2 milyon lira, Sinop’a 3 milyon lira ve Kastamonu’ya 5 milyon lira olmak üzere toplamda 10 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

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