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    Selden etkilenen Düzce, Rize ve Artvin'deki kredi kartı taksitlendirmeleri arttı

    Meydana gelen sel felaketlerinden etkilenen Düzce, Rize ve Artvin illerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri, BDDK tarafından iki katı uygulanmak üzere artırıldı.
    • AA
    • 29.07.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 16:46
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    Selden etkilenen Düzce, Rize ve Artvin'deki kredi kartı taksitlendirmeleri arttı

    BDDK: Düzce, Rize ve Artvin illerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı uygulanacak.

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