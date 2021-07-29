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Selden etkilenen Düzce, Rize ve Artvin'deki kredi kartı taksitlendirmeleri arttı

Selden etkilenen Düzce, Rize ve Artvin'deki kredi kartı taksitlendirmeleri arttı

Meydana gelen sel felaketlerinden etkilenen Düzce, Rize ve Artvin illerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri, BDDK tarafından iki katı uygulanmak üzere artırıldı.