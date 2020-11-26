Selefi nedir? Selefilik ne zaman ortaya çıkmıştır? Selefi dernekleri hangileri?

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, selefi dernekleri ile ilgili açıklamaları üzerine Selefi nedir, selefilik ne demek soruları araştırılıyor.

Geçtiğimiz aylarda 'Selefi dernekler silahlanıyor' iddiası sonrası ifadeye vermeye çağrılan Cübbeli Ahmet Hoca, silahların ve kitap evinin görüntülerini savcılığa verdim demesiyle yeniden gündeme geldi.

Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamaları sonrasında Selefilik konusu merak edilmeye başladı. Selefi nedir, kimlere Selefi denir, Türkiye'deki Selefi gruplar hangileridir gibi sorulara yanıt aranıyor.

SELEFİLİK NEDİR, KİMLERE SELEFİ DENİR?

Selefilik, sözlükte selef “önceki nesil”, selefiyye de “bu nesle mensup olanlar” anlamı taşır.

İslâmî literatürde Selefi, ilk dönemlere mensup bilginler ve geçmiş İslâm büyükleri anlamında, Selefiyye terimi ise iman esaslarıyla ilgili konularda ilk dönem bilginlerini izleyerek âyet ve hadislerdeki ifadelerin zâhiri ile yetinip bunları aynen kabul eden, teşbih ve tecsîme düşmeyen (Allah'ı yaratıklara benzetmeye ve cisim gibi düşünmeye yeltenmeyen), bunları başka bir anlama çekme (te’vil) yoluna gitmeyen Ehl-i sünnet topluluğunu belirtmek için kullanılır.

SELEFFİYE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Eş'ârîlik ve Mâtürîdîlik kurulana kadar Sünni Müslümanlar i'tikadî yönden Selefîyye'ye bağlı sayılıyordu.

Müslümanlar arasında mezheplerin kurulmuş olduğu 8. ve 9. asırların öncesinde yaşayan sahabe ve tabiin gibi Müslümanlar "Selef-i Salihin" kabul edilir ve doğru yolda olduklarına inanılırdı.

İslam tarihindeki en eski hareketlerden biri olan Selefi gelenek; Ehl-i sünnet-i hassa, Ehl-i Hadis, Ashabu'l-Hadis gibi isimlerle de anılmıştır.

Selefiyye, ayrıca, bir görüş (mezhep) halinde hicri IV. yüzyılda ortaya çıkmış ve Hanbelî mezhebi mensupları tarafından ortaya atılıp savunulmuş bir görüşü de ifade eden bir terimdir. Bu anlamıyla Selefiyye mezhebi, Selefin akidesini canlandırmayı hedef edinir.

Söz konusu mezhep VII. hicrî asırda kuvvetlenmiş, Hanbeliliğin de kurucusu olan imam Ahmed bin Hanbel ile ilk devresini yaşayan Selefilik, Harranlı İbn-i Teymiyye ile ikinci aşamasını geçirmiş, İbn Teymiye tarafından bu mezhebe yeni fikirler ilave edilmiştir.

SELEFİ DERNEKLERİ HANGİLERİ?

Selefiyye günümüze kadar az çok taraftar bulmuştur. Genellikle fıkıhta Hanbelî olanlar akaidde Selefî’dirler. Hadisle ilgilenen bilginler de çoğunlukla Selef inancını benimsemişlerdir.

Günümüzde dünya müslümanlarının % 12'si Selefî’dirler. En yoğun oldukları ülkeler Suudi Arabistan, Küveyt ve Körfez ülkeleridir.

Son dönemde Türkiye'de, Selefi grupların silahlanması gibi iddiaların konuşulmaya başlanmasıyla yeniden gündeme gelmiştir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu;, "Selefi örgütle ilgili 47 yapılanma var. Cübbeli Ahmet 1-2 güne bildiklerini anlatacak. Ben dinlemek zorundayım. Selefi örgütlerin arkasında bir yapı var" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Cübbeli Ahmet ise programda şunları söyledi:

"Bu selefi yapılanmaya ben 3-4 kez konuşma yaptım. 2 bin dernek var. Bu dernekler silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Silahlanmayı engelleyin. İç savaş hazırlanıyor. Özellikle Batman-Adıyaman tarafında. Oradaki selefi akımla, Batman tarafında şii tarafının çatışması hazırlanıyor. Barut gibi. Pompalı alımlarıyla, izinli, internetten bile satılır şekilde bu silah yayılıyor. Yarın bu işin önüne varamayız. Biri şeyhim diye cihat ilan edecek, öteki mehdiyim diye çıkın diyecek. Birbirini öldürmek zorunda kalır bu Müslüman millet. PKK'dan ümidi kesildi diye, şu Selefi hortlatması. İzmir de kaynıyor. İnsanları ölümle tehdit, alenen."



