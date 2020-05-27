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    Selimiye Camii, ibadete hazır hale getirildi

    Koronavirüs önlemleri nedeniyle ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta yeniden cemaatiyle buluşacak olan Selimiye Camii, dezenfekte edilip sosyal mesafeye uygun şekilde düzenlendi.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.05.2020 - 17:31
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    Selimiye Camii, ibadete hazır hale getirildi

    Camilerin ibadete açılma kararının ardından, tüm camilerde dezenfekte çalışmalarına başlandı.

    DEZENFEKTE İŞLEMİ TAMAMLANDI, SELİMİYE CAMİİ İBADETE HAZIR

    Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'nde başlatılan dezenfekte çalışması, 2 gün boyunca devam etti.

    29 Mayıs'ta yeniden cemaatiyle buluşacak Selimiye Camii'nde halılar dezenfekte edilerek, iç avlusu yıkandı.

    NAMAZ KILINACAK ALAN BANTLARLA AYRILDI

    Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camii'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemler de uygulandı.

    Bu önlemlere göre İl Müftülüğü ve belediye ekipleri, Selimiye'nin iç kısmında çalışma gerçekleştirdi.

    Vatandaşların seccadeleriyle 1,5 metre sosyal mesafe kuralını uygulayabileceği şekilde halının üzerine bant çekildi.

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