Selimiye Meydanı Ramazan Bayramı'nda açılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce sürdürülen Selimiye Meydanı düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz dönemlerde Mimar Sinan'ın mimarlık tarihine damgasını vuran eseri Selimiye Camisi çevresinin yeniden düzenlenmesi için talimat vermişti.

Bunun üzerine geçen yıl ekim ayında başlanan çalışmalar adım adım tamamlanıyor.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Selimiye Camisi ve çevresindeki kültürel mirasın hem Türkiye hem dünya için önemli olduğunu söyledi.

"CUMHURBAŞKANI HİÇBİR RİCAMIZI GERİ DÖNDÜRMEDİ"

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye'nin çevresinin atıl olmasının herkesi üzdüğünü belirten İba, vatandaşlardan ve esnaftan bu konuda talepler geldiğini ifade etti.

Talepleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat ilettiklerini dile getiren İba, "Kendisi her ricamızda olduğu gibi yine bizleri kırmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza durumu iletti ve Sayın Bakanımızın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. İşte o gün, Selimiye Meydanı için milat oldu. Bakanlığımızın nezdinde başlatılan ve finansmanı da yine bakanlığımız tarafından sağlanan proje büyük bir hızla devam ediyor." dedi

RAMAZAN BAYRAMI'NDA AÇILIYOR

İba, projenin muhteşem bir peyzaj çalışması olduğunu belirtti. Projede sona gelindiğini söyleyen İba, şöyle konuştu:

"Selimiye Camisi ve Arasta Çarşısı dahil projenin toplam alanı 72 bin metrekare olup, bunun yaklaşık 25 bin metrekaresi yeşil alandır. Hem Selimiye Camisi'ni yeşillikler içinde ön plana çıkartıyoruz hem de Selimiye Camisini en geniş açıyla görebilme imkanı sağlıyoruz. Böylece yemyeşil bir alana ve Edirne'mize yakışır çiçekler içinde pırıl pırıl bir meydana kavuşacağız. İçerisinde vatandaşımızın faydalanması için kafeteryalar, çeşitli sanat atölyeleri, gölgelikler olacak. Hem çok heyecanlıyız, hem de Edirne'mize böyle bir hizmette bulunduğumuz için gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla, proje Ramazan Bayramı'na yetişecek. Edirne'mize bir bayram hediyesi olacak inşallah. Ramazan Bayramı sabahında bu tertemiz, yemyeşil, Edirne'mize yakışır alanda vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk ve gurur duyacağız."