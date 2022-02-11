Selimiye Projesi'nde sona yaklaşıldı

Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye Camii’nin çevresindeki meydan, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların hizmetine açılacak.

Edirne merkezde yer alan Selimiye Camii'nde başlatılan çevre düzenlemesi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hızlandırılan 'Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi' çalışmaları tamamlanmak üzere.

GÖRÜNTÜ BOZAN ALANLAR ARTIK YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve cami silüetinin daha görünür hale getirildiği çalışmalarda, caminin görüntüsünü bozan alanlar kaldırıldı.

PEYZAJ DÜZENLEMELERİ YAPILACAK

25 bin metrekarelik yeşil alanın oluşturulacağı meydanda, önümüzdeki haftalarda ağaçlandırma çalışmaları da yapılacak.

TARİHİ KALINTILAR SERGİ OLCAK

Meydanda gerçekleştirilen temel kazılarında ortaya çıkan Yemiş Kapanı Hanı, Gazi İlkokulu temel kalıntıları, Roma dönemi mezarı ve su kuyuları ahşap ve cam konstrüksiyonlarla çevrelenerek arkeopark olarak sergilenecek.

RAMAZAN BAYRAMINDA HİZMETE AÇILIYOR

Projenin ilk etabının nisan ayında; ikinci etabının ise mayıs ayında tamamlanıp, Ramazan Bayramı’nda Edirnelilerin hizmetine açılacağı planlanıyor.

"MİMAR SİNAN'A YAKIŞIR BİR HALE GELİYOR"

Edirneli vatandaşlardan Engin Şit, "Daha önce burası çok kötü durumdaydı. Yapılan çalışmalarda görüyoruz ki Osmanlı’ya başkentlik yapmış Edirne’ye ve Selimiye Camii’nin mimarisi Mimar Sinan’a yakışır bir hale getiriliyor. Harika görünüyor. Bittiğinde daha da güzel olacak." dedi.

"MUHTEŞEM BİR ESERLE KARŞILAŞACAĞIZ"

Edirneli tava ciğer işletmecilerinden Bahri Dinar da çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirterek, "Çalışmalar tamamlandığında çok muhteşem bir eserle karşılaşacağız. Dünyanın ve Türkiye’nin her tarafından çok daha fazla turist Edirne’ye gelmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.