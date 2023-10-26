Selin Ciğerci kara para aklama iddialarına yanıt verdi Sosyal medya fenomeni Ciğerci, hakkında çıkan kara para aklama iddialarına, "Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı’na koyun ben orada kendimi asarım" dedi.

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Türkiye’nin gündem konularından biri de Dilan Polat ve Engin Polat.

Uzun süredir gündemi kurcalayan çiftin şatafatlı hayatı 4 ayrı suçtan soruşturmaya girdi.

Konu hakkındaki araştırmalar sürerken, aynı sektörde şubeleri bulunan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Eski bir futbolcu ve eşinin kara para aklama işine karıştığı iddiası ortaya çıkarken gözler Selin Ciğerci’ye çevrildi.

Selin Ciğerci MASAK’ın kendisini ve tüm sosyal medya fenomenlerini inceleme altına alındığını söyledi.

Ortaya çıkan cümleler sonrasında açıklama yapan Selin Ciğerci canlı yayına katıldı.

"5 senede 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim"

Ciğerci iddiaları yalanladı.

Yaşamadığım hiçbir linç türü kalmadı. Ben hep sessiz kaldım ama bir tek buna cevap veririm. Benim annem babam böyle şeylere dayanamaz. Eğer ki kara para aklamada benim adım varsa bu işe bakan kimse bana müebbet hapis cezası verin derim. 5 sene içerisinde vermiş olduğum vergi 40 milyon TL’den fazla.

"Beni Taksim Meydanı’na koyun ben orada kendimi asarım"