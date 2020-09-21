Selin Ciğerci'den uzaktan eğitim kampanyasına destek

Ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, TV8'deki uzaktan eğitim kampanyasına 200 bin liralık bağışta bulundu.

Taşıyıcı anne olmak istediği için Deniz Akkaya tarafından sert eleştirilere maruz kalan Selin Ciğerci geçtiğimiz hafta bu konuyla gündemdeydi.

Selin Ciğerci bu hafta ise yaptığı yardımla dikkat çekti.

SELİN CİĞERCİ'DEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra, Acun Ilıcalı’nın başlattığı uzaktan eğitim kampanyasına 200 bin lira bağışladı.

Ciğerci, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’yla görüşme halinde olduğunu ve önümüzdeki yıl bir okul yaptıracağını açıkladı. Ciğerci açıklamasında "Allah izin verirse kız meslek lisesi" dedi.

'ASLAN GİBİ VERGİMİ ÖDÜYORUM' DEMİŞTİ

Ünlü sosyal medya fenomeni daha önce yaptığı açıklamada "Sosyal medya reklamlarından ayda 600 bin TL kazandım. Aslan gibi de vergimi ödüyorum" demişti.