Selin Ciğerci'nin eski eşi kaza geçirdi! Milyonluk araç pert oldu: Gözü olanın gözü çıksın

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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra, son olarak kara para aklama soruşturması ile gündeme gelmişti.
Ciğerci ve Çıra, 2 kez evlenip boşanmaları ile de çokça konuşulmuştu.
Son kez gündeme gelen konu ise bir kaza haberi oldu.
Kaza geçirdi
Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, milyonluk aracıyla kaza geçirdi.
Araç, kaza sonrasında perte çıktı.
Kaza sonrasında tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Çıra, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"Gözü olanın gözü çıksın"
O paylaşıma şu not düşüldü;
Allah’a çok şükür ufak tefek sıyrıklarla atlattık, gözü olanın gözü çıksın. Bugün şunu anladım 1 saniye sonra ne olacağından kimsenin haberi yok, film şeridi gibi her şey gözümün önünden geçti.
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