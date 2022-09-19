Selin Ciğerci'nin son yaptırdığı estetik tam bir fiyasko! 'Helin Avşar sandım'

Futbolcu Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, son paylaşımıyla takipçilerinin ilgi odağı oldu. İşte, fenomen ismin son hali...

2019 yılında nikah masasına oturan fenomen Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, magazin gündeminin en konuşulan isimlerinden oldu.

Ünlü çift, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, 16 Mayıs'ta tekrar evlenme kararı aldı.

Ancak çiftin mutluluğu yine kısa sürdü ve evliliklerini ikinci kez bitirdi. İkinci kez evlendikten kısa bir süre sonra ayrılık kararı alan çift, adli tatilin sona ermesiyle resmi olarak boşandı.

Ciğerci, son olarak dans videosuyla gündeme geldi.

Ünlü isim, son yaptırdığı estetikle bambaşka bir görüme kavuştu.

Madonna'nın La Isla Bonita şarkısında dans eden Ciğerci'yi gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.

Fenomen ismin son paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. Ciğerci'nin takipçilerinden biri 'Helin Avşar sandım' yorumunda bulundu.

İşte, fenomen ismin son hali...