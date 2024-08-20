Haber Merkezi
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'ye dair, sosyal mecralarda bazı iddialar gündeme geldi.
Selin Ciğerci'nin Türkiye'den evlat edindiğine yönelik çıkan haberlerin üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
"İDDİALAR ASILSIZDIR"
Açıklamada, Ciğerci'nin evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurusunun olmadığı ve iddianın tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Ayrıca yine resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çocuğun soybağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.
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