CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda bazı şirketlere müzakere edilmeden el konulacağını söyledi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV’de Fatih Ertürk ile Günün Raporu programına konuk oldu.

Özelleştirmelerle ilgili konuşan Selin Sayek Böke, şirketlere tehditler savurdu.

"MÜZAKERE FALAN YOK, BUNLAR ARTIK KAMUNUNDUR DİYECEĞİZ VE DEVAM EDECEĞİZ"

CHP'nin iktidara gelmesi durumunda birçok şirkete el koyacaklarını ifade eden CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Fatih Ertürk'ün "Bunu nasıl yapacaksınız" sorusuna şöyle yanıt verdi; "Özel sektör dediğiniz Türkiye’deki bütün kaynakları rantla yemiş olan beş şirketten bahsediyorum. Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız ‘Bunlar artık kamunundur’ diyeceğiz ve devam edeceğiz"

Selin Sayek Böke, özel sektörü kamulaştırmayla tehdit etti ViDEO

