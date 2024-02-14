Selin vurduğu Antalya'da komandolardan büyük mücadele Dün kentte yaşanan sel felaketinin ardından teyakkuza geçen ekipler vatandaşların mağduriyetini giderirken, 300 komando da ellerinde süpürge ve küreklerle evlerdeki suları tahliye etti.

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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kent için yağış uyarısında bulundu.

Bu illerden biri de Antalya oldu.

Kentte, şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisiyle olumsuzluklar art arda yaşanmaya başladı.

Su taşkınları yaşandı

Her yağmur sonrası benzer manzaraların ortaya çıktığı, sel baskınlarının olduğu kentte son görüntüler şaşkına çevirdi.

Cadde ve sokakları su bastı, ana erterlerde su taşkınları yaşandı.

Ardından ev ve iş yerlerini de su bastı. Bugün ise ekipler harekete geçerek selin vurduğu bölgelerde çalışma başlattı.

Selin izleri silinmeye çalışılıyor

Yağmurun en çok zarar verdiği ilçelerden Muratpaşa'daki tek katlı evlerin ve iş yerlerinin bulunduğu Yeşildere Mahallesi'nde yaşayanlar, dün evlerinden tahliye edildi.

300 evin su baskınlarından zarar gördüğü mahallede, bugün, sabah saatlerinde vatandaşlar evlerine gelerek biriken suları tahliye edip eşyalarını kurtarmaya başladı.

300 komando görevde

Jandarma komando ekipleri de mahalleye gelerek destek verdi. 300 komando ellerinde süpürge ve küreklerle evlerin içinde ve bahçelerde biriken suyu tahliye etti.

Ekipler vatandaşlara ihtiyaçlarının olup olmadığını da sordu, hasar tespiti yaptı.

"Allah devletimizden razı olsun"

Dükkanında az miktarda hasarı bulunan Hasan Tat, "Allah devletimizden razı olsun. Çok fazla bir zararımız yok ama mahallemizde su baskınları olan evler var." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)