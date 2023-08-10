Selin vurduğu Bozkurt'ta 2 yılda yaşanan değişim gözler önüne serildi Büyük sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, iki yıl içerisinde yapılan çalışmalarla ilçe yeniden ayağa kaldırıldı. Kent, drone ile havadan görüntülendi.

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İHA

Kastamonu’da 11 Ağustos 2021'de yoğun yağış sonrası çay ve derelerin taşması sel felaketi yaşandı.

Sel afeti can kayıplarıyla birlikte İnebolu, Çatalzeytin, Azdavay, Abana, Küre, Şenpazar can kayıpları ile çok sayıda aracın, ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu.

En büyük zararı ise Bozkurt ilçesi gördü.

Bölge yeniden ayaklandırıldı

Büyük tahribatın oluştuğu ilçede başlatılan çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle bölge yeniden ayaklandırıldı.

Kısa sürede her afette olduğu gibi mimari yapıya uygun konutlar inşa edilerek vatandaşlara teslim edildi.

Değişim gözler önüne serildi

65 kişinin öldüğü, 7 kişinin kaybolduğu kentte, afetin üzerinden geçen 2 yılda yaşanan değişim drone ile havadan görüntülendi.