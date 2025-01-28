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AK Parti'den 2002 yılında siyasete atılan Selma Aliye Kavaf, 2023 Genel Seçimleri'nde DEVA Partisi kontenjanından CHP Manisa milletvekili seçilmişti.

Kavaf daha sonra DEVA Partisi’nden istifa etmişti.

Selma Aliye Kavaf, bugün CHP’ye katıldı.

ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKTI

Kavaf'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Kürsüde açıklamalarda bulunan Kavaf şunları söyledi:

"200'li yılların başında siyaset kurumunun ülke meselelerine çözüm üretemediği bir dönemde demokrasi, hukukun üstünlüğü sürecine bir katkı sağlayabilir miyim diye siyasete girdim. Bugün yine adalet arayışı sürüyor. Beni sizlerle bu çatı altında bir araya getiren Genel Başkanımız Özgür Özel'e, bana güvenen ve cesaret veren herkese teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlığımızın kalıcı dostluklara dönüşmesini temenni ediyorum."

SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?

1962 yılında Denizli’de doğan Selma Aliye Kavaf, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Denizli Milletvekili adayı oldu.

2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi. 2007 yılı milletvekili genel seçimlerinde Denizli'den 23. Dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi.

2009 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi.

9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Kavaf, 8 Ocak'ta DEVA Partisi'nden ayrıldığını açıkladı.