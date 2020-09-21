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Selman Öğüt, Erhan Ertürk'ün programını terk etti

Selman Öğüt, Erhan Ertürk'ün programını terk etti

Erhan Ertürk'ün Haber Global'de moderatörlüğünü yaptığı programda, konuklardan Selman Öğüt ile tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonucu Selman Öğüt canlı yayını terk etti.