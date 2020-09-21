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- Selman Öğüt, Erhan Ertürk'ün programını terk etti
Selman Öğüt, Erhan Ertürk'ün programını terk etti
Erhan Ertürk'ün Haber Global'de moderatörlüğünü yaptığı programda, konuklardan Selman Öğüt ile tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonucu Selman Öğüt canlı yayını terk etti.
- Haber Merkezi
- 21.09.2020 - 03:37
Haber Global'de Erhan Ertürk'ün moderatörlüğünü yaptığı 'Müzakere' programına Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Selman Öğüt ile Erhan Ertürk arasındaki gerilim damga vurdu.
Moderatör Ertürk tarafından konuşturulmadığı ve sürekli lafının kesildiğini söyleyen Öğüt, "Provakasyon yapmayacaksın" dedi.
Ertürk bu iddiaları kabul etmezken Öğüt, "Size yakışıyor mu Erhan bey? Ayıptır yahu, insanları hedef göstermeyeceksin" sözleriyle Erhan Ertürk'e tepki gösterdi.
CANLI YAYINI TERK ETTİ
Tartışmanın giderek sertleşmesi sonucu Selman Öğüt programa devam etmeyeceğini söyledi.
Erhan Ertük'ün "Lütfen oturun" sözlerine rağmen Öğüt canlı yayını terk etti.