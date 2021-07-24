Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
288.376
3.50%
EXEN Coin
24.97
-0.55%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C
    Selvi Kılıçdaroğlu, seçim gecelerini anlattı

    Selvi Kılıçdaroğlu, seçim gecelerini anlattı

    Selvi Kılıçdaroğlu, seçim gecelerini anlatırken şimdiye kadar pek sevinemediklerini söyleyip kahkaha attı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 10:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında katıldığı tüm seçimleri kaybetti.

    10 seçim kaybetmesine rağmen, parti içerisindeki kurduğu dikta sistemiyle koltuğunu korumayı başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan'a verdiği röportajda seçim gecelerini anlattı.

    "ÇOK FAZLA SEVİNEMEDİK ŞİMDİYE KADAR.."

    Selvi Kılıçdaroğlu, "Seçim geceleri sabaha kadar uyumadığım zaman olur. Bekliyorum heyecanla. Eskiden de böyleydi, sadace Kemal siyasete girdiğinde değil. Genelde evdeyiz. Kemal de evde oluyor belli bir süre. Sandıklar açılmaya başlayınca.. Hep merakla beklerim. Çok sinirini aldığım zaman da olur, sevindiğim zaman da olurdu... Çok fazla sevinemedik şimdiye kadar...(Gülüyor) İnşallah bundan sonra seviniriz. Temennim bu yönde. " ifadelerini kullandı.

    Selvi Kılıçdaroğlu, seçim gecelerini anlattı #1

    Selvi Kılıçdaroğlu, seçim gecelerini anlattı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir