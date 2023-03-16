Semarkand Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kalmışken Semerkand Vakfı, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor...

Tüm ülkenin beklediği seçimlere 60 gün gibi az bir süre kaldı.

Sürecin son düzlüğüne girilirken, partiler seçim kampanyalarını hızlandırdı.

Semerkand Vakfı'nın sosyal medya hesabı üzerinden 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik paylaşımda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini açıkladılar

Açıklamada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın destekleneceği ifade edildi.

Vakıf, Twitter hesabından, "14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

"Ecdadımız vatanımızın kıymetini bilmeyi öğütler"

Semerkand Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tarihimizin en büyük afetinin yaralarını birlikte sarıyoruz. Bu sürecin uzun bir zamana yayılacağı muhakkaktır. Aziz milletimizin her bir ferdi bunun bilincindedir. Bu bilinçle hepimizin en öncelikli gündemi afetzede kardeşlerimizle sürekli, düzenli ve verimli bir şekilde dayanışma içinde olmaktır.



Bu vesileyle bir kez daha elim deprem felaketi ve sel baskınında vefat eden kardeşlerimize Allah Teâla'dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve aziz milletimize başsağlığı dileriz.



Ecdadımızdan aldığımız kadim manevi mirasımız bize daima birlik ve beraberlik içinde olmayı, vatanımızın kıymetini bilmeyi öğütler. Ne büyük bir saadettir ki tarihten günümüze bu şuur kesintisiz bir şekilde nesilden nesle aktarılmıştır.

"Vatandaşlarımız dünyaya örnek bir tablo sergileyecektir"

Milli meseleleri güncel politik anlaşmazlıkların üstünde tutmaya sürekli muvaffak olan ve kendi içindeki ihtilafları asla Türkiye'ye zarar verecek boyuta taşımayan aziz milletimizin feraseti, fedakarlığı ve vatanseverliği bütün dünyaya örnektir.



İnanıyoruz ki, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri bu örnekliğe eklenecektir. Milletimiz afetin yaralarını sarmaya odaklanmış, dayanışma ruhunun tesis ettiği huzur ve güven ikliminde sandığa gidecek, yine dünyaya örnek bir tablo sergileyecektir.

"İstikrara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz"