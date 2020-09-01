Şemdinli'de 1 asker şehit oldu

Şemdinli'de 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri aracın kaza yapması sonucu Uzman Çavuş Furkan Erbil'in şehit düştüğünü açıkladı.

Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde, askeri aracın kaza yapması sonucu Uzman Çavuş Furkan Erbil şehit oldu.

Acı haberi ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

"BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Silah arkadaşımız 1 Eylül 2020 tarihinde, Hakkari/Şemdinli bölgesinde intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."