Şemdinli’de kayalıklardan düşen Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım şehit oldu

Gerdantepe Üs Bölgesi'nde görevli olan Yıldırım'ın helikopterle hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı belirtildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Gerdantepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım, kayalıklara düşerek ağır yaralandı.

Helikopterle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

“MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN”

Hakkari Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İlimiz Şemdinli İlçesi Gerdantepe Üs Bölgesi'nde görev esnasında yüksekten kayalıklara düşmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”





MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için mesaj yayınladı. Akar’ın mesajı MSB’nin Twitter adresinden paylaşıldı.

Bakan Akar mesajında, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadelerine yer verdi.