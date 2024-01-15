Semih Kaya ve Seçil Erzan mahkeme yüzleşti! 'O kim ki bana ev alacak...' Aralarında spor dünyasından tanınan isimlerin yer aldığı fon davasında eski futbolcu Semih Kaya tanık olarak yaptığı savunmada, "Seçil Erzan kim ki bana ev alıyor. Ben 14 sene üst düzey futbol oynadım, kazandığım paralar belli" ifadelerini kullandı.

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Futbolda büyük fon dolandırıcılığında beklenen gün geldi.

Bankacı Seçil Erzan, yeniden hakim karşısına çıktı.

Önemli isimlerin yer aldığı davada futbolcu Semih Kaya, kilit isimlerden biri. Erzan'dan şikayetçi konumunda olan futbolcu, tanık sıfatıyla ifade vermek için mahkemeye katıldı.

Tanık kürsüsüne gelen Semih Kaya, Seçil Erzan ile yüzleşerek savunmasını yaptı.

Zaman zaman gerilimin yaşandığı olayda, detaylar ilk kez açığa çıktı.

"Aldıklarını da söyle"

Semih Kaya'nın savunması şöyle...

Semih Kaya: 2011’de Galatasaray'da oynamaya başladıktan sonra Denizbank’tan özel bankacılık hizmeti almaya başladım. 2022 Nisan ayında Seçil Erzan aradı ve ‘saklı fon’ adı altında bir yatırım hesabından bahsetti. Bankadaki paramın 300 bin dolarlık kısmını verdim nisan ayında.. Bana resmi bir belge sundu, antetli ve imzalı bir kağıtta. Erzan, mayıs ayında KKM hesabımdaki 1.2 milyon lirayı da bu fona aktarmamı teklif etti. 60 gün kala KKM’yi bozdum, parayı çektim ve dolara çevirip Ali Yörük’e ile Seçil Erzan’a teslim ettim. Erzan, temmuz veya ağustosta Levent’te şube müdürü oldu. Sparta Prag’da oynarken kazandığım Çek Cumhuriyeti’ndeki 2.2 milyon euroluk paramı da Levent şubeye aktardım.

Hakim: O ana kadar para almadan mı verdin?

Semih Kaya: Aldıklarımı da aynı şubeye yatırdım.

Hakim: Aldıklarını da söyle… Ne kadar aldın?

Semih Kaya: 3.5 milyon dolar aldım, parça parça.

Hakim: Başlangıçta sana bir banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun veya Fatih Terim’in adını verdi mi?

Semih Kaya: Hayır. Sadece saklama hesaptaki bir fon olduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı: Seçil Erzan size fazla fazla para verdiğini söylüyor.

Semih Kaya: Herhalde matematik bilgisinde problem var. Bir kurgu yapıyor... Seçil Erzan kim ki bana ev alıyor?. 14 sene üst düzey futbol oynadım. Kazandığım paralar belli, kontratlarım belli. O kim ki bana para kazandıracak ev alacak?

"Semih Kaya tefecilikle kendine evi aldı"

Erzan, daha önceki savunmasında, Kaya'nın kendi evine gelerek kendisini darbettiğini ve evini yağmaladığını öne sürdü.

Davadaki bir diğer kilit olay ise Semih Kaya'nın bir süre önce Bodrum'dan ev alması.

Erzan'ın iddiasına göre Kaya, tefecilik yaparak bu parayla söz konusu evi aldı. Evin taksitlerini de kendisinin ödediğini iddia etti.