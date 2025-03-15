Semih Kılıçsoy'a İngiliz kancası: 2 kulüp takipte

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Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'a İngiltere Premier Lig takımlarının ilgisi sürüyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Aston Villla'nın takibinde olan Semih'i bir İngiliz kulübü daha markaja aldı.

Semih'e ilgi gösteren son kulüp Newcastle United oldu.

ASTON VİLLA'DAN SONRA NEWCASTLE...

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmak genç golcünün yıldızını daha da parlattı ve Semih Kılıçsoy hücum hattını güçlendirmek isteyen Newcastle'ın dikkatini çekti.

Bu arada Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı transfer eden Aston Villa'nın da Semih'e karşı ilgisi var.

20 MİLYON EURONUN ALTINA SATILMAYACAK

İngiliz kulübü, siyah beyazlı futbolcuya geçen sezon talip olmuş ancak Beşiktaş, 20 milyon euronun altına satmayacağını bildirmişti.

Europa Calcio'nun haberine göre potansiyeli ve gelişen yeteneği Semih'i yatırım yapmak isteyen kulüplerin hedefi haline getirdi.

Öte yandan bu sezon Beşiktaş ile 37 maça çıkan genç yıldız, 4 gol 6 asistlik katkı sağladı.