Semih Yalçın: Bazıları Amerika’ya gidiyor ama biz halka gidiyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Sokakta değiliz meydanlardayız. Milletimize gidiyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, MHP Denizli İl Başkanlığını ziyaret etti.

MHP Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe başkanları ve partililer; Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın ve beraberindeki heyeti MHP Denizli İl Başkanlığında karşıladı.

MHP Denizli İl Başkanı Garip, parti binasında yapılan restorasyon ve düzenlemelerle ilgili Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’a bilgiler verdi. Denizli Teşkilatı olarak 2023 hedeflerine kilitlendiklerini belirten Garip, Denizli olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

"Sokaklarda değil meydanlardayız"

“Sokaklarda değil meydanlardayız. 922 ilçemizi ziyaret ettik” diyerek partililere seslenen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Geçtiğimiz yılın Eylül ayından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi pandemi sonrası faaliyetlerini başlatarak milletinin, halkının arasına girmek suretiyle bir seri çalışma başlattı. 13 ay önce başlayan bu süreçte bölge toplantıları gerçekleştirdik. Ardından bütün illerde sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere her alanda çalıştık ve bölge insanını ziyaret ettik. Politikalarımızın ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Vatandaşlarımızı dinledik ve akabinde yönetici kadrolarımız ile ilçe toplantılarını başlattık. Toplamda 922 ilçeyi ziyaret ettik, oldukça önemli ve ciddi bir rakam. Cumhur İttifakı’nı ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemini, gelecek seçimlerle alakalı ne düşündüğümüzü, ne yapmaya çalıştığımızı anlattık. Geçmiş seçimlerde neler vadettik ve neleri yaptık, bunların hesabını verdik. İlçe toplantıları sonrasında da açık hava mitinglerine başladık." ifadelerini kullandı.

"Milletimize gidiyoruz"

Bazı siyasi parti liderleri Amerika’ya gidiyor. Bizler milletimize gidiyoruz diyerek sözlerine devam eden Yalçın, "Seçime kadar gitmediğimiz yer kalmayacak. 922 ilçe dolaşan siyasi hareket, mevzuyu tek yönden almıyor. Değişik planlamalarla insanına ulaşmaya çalışıyor. Açıkçası çok iyi sonuçlarda alıyoruz. Köy köy Anadolu dercesine, Adım Adım 2023 Köyüm Benim Sohbet Toplantıları’ konsepti oluşturduk. Arkadaşlarımız 2 haftada 256 köy ziyaret etti. Sokakta değiliz meydanlardayız. Milletimize gidiyoruz. Bazı siyasi parti liderleri Amerika’ya gidiyor ama biz halka gidiyoruz. Tercihimiz bu yönde. Bizler milletimizden akıl alıyoruz." dedi.

Manisa mitingine vurgu yaptı

23 Ekim’de gerçekleşecek Manisa mitingine vurgu yapan Yalçın, "Siyasetin temel unsuru insan ise, onlara hedefimizin ne olduğunu ifade etmek suretiyle, ikna etmeye gayret ediyoruz. Yaklaşık 7-8 ay sonra sandıkta sonucunu göreceğiz. Gerek cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekse milletvekilliği noktasında herkes boyunun ölçüsünü alacak. Hedefimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden açık arayla seçmek ve Cumhur İttifakı olarak Mecliste de nitelikle çoğunluğu yakalamaktır. Partimiz 48 milletvekili ile Türk siyasetinde dominant bir rol üstlendi. Mevcut vekil sayımızı 148’e, 248’e çıkardığımız zaman elde edeceğimiz kazançlar milletimiz adına çok büyük olacak. Denizli İl Teşkilatımızda diğer bölgelerimiz gibi elinden geleni yapıyor. Çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Teşkilatlarımızın hepsi sahada halkımızın içinde çalışmalarını sürdürüyor. Seçimlere kadar bu şekilde devam etmesini diliyorum. Gitmediğimiz yer kalmayacak. Hafta sonunda Manisa’da güzel bir mitingle duygu, düşüncelerimizi taçlandıracağız. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendi güzel mesajlar verecek. Onu dinleyeceğiz, o istikamette sizlerle beraber siyasetimizi geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

MHP Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, ziyaretinden dolayı Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a tamamı el işçiliği ile yapılan cam üzerine altın kaplama ile özel tasarım hazırlanmış ‘Osmanlı Tuğrası’ hediye etti.