Semih Yalçın, MHP'nin askıda ekmek uygulamasına kızanlara cevap verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, askıda ekmek kampanyasının siyaset alet edilmesinin milletin ekmeğine zehir sürmek olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği talimatla parti teşkilatları askıda ekmek uygulamasını başlattı.

MHP'nin askıda ekmek uygulamasının muhalefet tarafından eleştirileri oklarının hedefi haline getirilmesi üzerine Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, oldukça sert bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından 5 maddelik bir açıklama yapan Semih Yalçın, haramla beslenip zehir kusan tiplerin helal lokmanın değerini bilmeyeceğini yazdı.

HUZURUMUZA KAOS DOĞRAYANLAR...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyası bazı ciğersizlerin midesine dokundu. Aşımızı taşa çevirenler, soframıza tefrika taşıyanlar, huzurumuza kaos doğrayanlar iş başında.

UTANMAZLAR NASIL HİSSETSİN

Haramla beslenip zehir kusan tipler helal lokmanın değerini ne bilsin! Kimselere ahvalini açmadan ihtiyacını gidermenin tat ve saffetini utanmazlar nasıl hissetsin!

Askıda ekmek, asil ve âlicenap ecdadımızın yüzlerce yıllık tesanüt geleneğinin bugüne yansımasıdır. Yaralamadan yardım etme, incitmeden paylaşma inceliğinin muazzam bir tezahürüdür.





ASKIDA EKMEĞE SİYASET KATMAK...

Askıda ekmeğe siyaset katmak ve bundan suni gündemler icat etmek; milletin aşına kir akıtmaktır, ekmeğine zehir sürmektir, sofrasına necaset bulaştırmaktır.

DENSİZLER!

Askıda ekmek kampanyasından ekonominin batakta olduğu, milletin fakrüzaruret içinde kaldığı çıkarımında bulunan densizler çekilin! Millî kültürümüzün yüksek değerlerini mülevves ellerinizle kirletmeyin."