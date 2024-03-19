Semih Yalçın: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olması gerekir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çağrı geldi.
Hafta sonu MHP'nin kurultayında konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın." dedi.
Bu açıklamaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi.
Sinan Burhan'ın TV100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında aktardığına göre Yalçın, şu ifadeleri kullandı;
"TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacaktır"
Biz memleketin huzurunu düşünmeliyiz. Bölgemiz zorlu bir bölge. Savaşların yaşandığı bir bölgedeyiz. Güçlü bir lidere ve güçlü bir devlet başkanına ihtiyaç var. Çözüm yeri TBMM'dir. Meclis'in üzerinde hiçbir güç yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olması gerekir. Bunun yolu bellidir.
TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacaktır. Bu konu TBMM'de çözülür. Meclis'in en doğal hakkıdır yasama faaliyetinde bulunmak. TBMM bu sorunu çözecektir. Sayın Erdoğan bir kez daha aday olmalıdır. Sayın Genel Başkanımızın açıklamasının özü de budur.
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