Semih Yalçın: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olması gerekir MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini belirtti. Yalçın, "TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çağrı geldi.

Hafta sonu MHP'nin kurultayında konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın." dedi.

Bu açıklamaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi.

Sinan Burhan'ın TV100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında aktardığına göre Yalçın, şu ifadeleri kullandı;

"TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacaktır"