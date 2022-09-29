Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi istendi

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkındaki iddianame tamamlandı. Semra Güzel'in, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

PKK'lı terörist sevgilisi Volkan Bora'nın telefonunda bulunan fotoğrafların ardından dokunulmazlığı düşürülen HDP'li Semra Güzel kayıplara karışmıştı.

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmak isterken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca iddianame hazırlandı.

AA'nın haberine göre; iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

15 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, Semra Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Güzel'in, PKK'nın amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığının belirtildiği iddianamede, bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olduğu, iradesini örgüt iradesine terk ettiğinin vurgulandığı öğrenildi.

Edirne'ye giderken yakalanmıştı

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırıldı.

İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Semra Güzel, 2 Eylül'de, başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalandı.

HTS kayıtları ortaya çıktı

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Güzel, öldürülen terörist Bora'nın sözlüsü olduğunu, onu görmek için Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek Kandil'e gittiğini söyledi.

Terörist Bora ile temas sağlamasına yardımcı olan H.D'yi tanımadığını iddia eden Güzel, söz konusu kişi ile 25 kez telefon irtibatı kurduğunu ortaya koyan HTS kayıtlarına açıklık getiremedi.

Semra Güzel'in, "terör örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Leyla Güven'i, Diyarbakır'daki evinde sakladığı da ortaya çıkmıştı.