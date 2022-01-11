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    Semra Güzel'in fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekenin, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiği belirtildi.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 10:35
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    Semra Güzel'in fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi

    HDP Diyarbakır Millevekili Semra Güzel'in, terör kampında öldürülen terörist sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıkmış, fotoğrafların yayılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

    Dün Başsavcılık, HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandığı duyurdu.

    Hazırlanan fezleke, daha sonra Adalet Bakanlığı'na gönderildi…

    FEZLEKE CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı.

    Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

    Semra Güzel in fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi #1

    KUZEY IRAK’TA ÇEKTİRİLEN FOTOĞRAFLAR

    29 Nisan 2017'de öldürülen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede ulaşılan fotoğrafların, Kuzey Irak'ta çekildiği belirlenmişti.

    Semra Güzel in fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi #2

    Semra Güzel in fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi #3

    Semra Güzel in fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi #4

    Semra Güzel in fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi #5


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