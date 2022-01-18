Semra Güzel’in fotoğrafları kapatma davasına ek delil oldu

PKK’lı terörist ile fotoğrafı çıkan HDP'li vekil Semra Güzel’e ait fotoğraf, bilgi ve belgeler AYM'de görülen HDP’nin kapatma davasına ek delil olarak gönderildi.

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kabul edilmesinin ardından süreç devam ediyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılma davasına konulması için ek delil hazırlayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

SEMRA GÜZEL'İN FOTOĞRAFLARI 'EK DELİL' OLDU

Klasörlerde, Adıyaman kırsalında öldürülen terörist Volkan Bora ile birlikte fotoğrafı ortaya çıkan Semra Güzel ile ilgili fotoğraflar, belgeler ve ifadeler yer alıyor. Ayrıca eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ile ilgili ifade ve belgeler de klasörde bulunuyor.