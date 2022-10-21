Petrol
92.43
0.05%
Euro
18.2106
0.01%
Dolar
18.5836
-0.12%
Altın
979.42
0.63%
Borsa
3944
1.11%
Bitcoin
358.897
-1.53%
BTXN Coin
9.63
-0.20%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Semra Güzel'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

    PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra vekilliği düşen ve kaçarken Edirne'de yakalanan HDP'li Semra Güzel, 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
    • 21.10.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 16:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Semra Güzel'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

    HDP'li eski vekil Semra Güzel için hesap vakti...

    Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

    TBMM tarafından dokunulmazlığı kaldırılan ve fadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalandı.

    Duruşma hazırlık zaptı tamamlandı

    AA'nın haberine göre Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmesinin ardından duruşma hazırlık zaptını tamamladı.

    Semra Güzel in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu #1

    Mahkeme 19 Aralık'ta

    Buna göre, Güzel'in tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, yargılama için 19 Aralık'ı belirledi.

    Güzel bu tarihte ilk kez hakim karşısına çıkacak.

    Semra Güzel in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu #2

    Semra Güzel in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu #3

    Semra Güzel in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu #4


    Şebnem Korur'dan PKK kanalında TSK'ya iftira
    Gündem

    Şebnem Korur'dan PKK kanalında TSK'ya iftira

    Jules Verne'nin macera dolu kitabı: Seksen Günde Dünya Gezisi
    Kitap

    Jules Verne'nin macera dolu kitabı: Seksen Günde Dünya Gezisi

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    Görüş Bildir