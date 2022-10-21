Semra Güzel'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra vekilliği düşen ve kaçarken Edirne'de yakalanan HDP'li Semra Güzel, 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

HDP'li eski vekil Semra Güzel için hesap vakti...

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

TBMM tarafından dokunulmazlığı kaldırılan ve fadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalandı.

Duruşma hazırlık zaptı tamamlandı

AA'nın haberine göre Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmesinin ardından duruşma hazırlık zaptını tamamladı.

Mahkeme 19 Aralık'ta

Buna göre, Güzel'in tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, yargılama için 19 Aralık'ı belirledi.

Güzel bu tarihte ilk kez hakim karşısına çıkacak.