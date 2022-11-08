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    Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki karar uygun bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 17:04
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    Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel davasında bir yeni gelişme daha yaşandı.

    2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından leş edilen PKK'lı Volkan Bora ile ilişkisi ve fotoğrafları ifşa edilen Semra Güzel için harekete geçildi.

    Başsavcılık talebiyle Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılırken, ifadesinin alınması için gönderilen davetiyeye cevap vermeyen Güzel için yakalama kararı çıkarıldı.

    HDP'li vekil, 2 Eylül tarihinde sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken sahte kimlikle kıskıvrak yakalandı.

    15 yıla kadar hapis talebi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Semra Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'nda, tutuklu yargılanması devam eden HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi amacıyla, 'genel kurul devamsızlık raporununun' görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verilmişti.

    Semra Güzel in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı #1

    Meclis Hazırlık komisyonu kararı uygun buldu

    Meclis Hazırlık Komisyonu, HDP'li vekilin devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki kararı onayladı.

    Semra Güzel'in davası, Süreç Karma Komisyonu'nda görüşülecek.

    Semra Güzel in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı #2

    Semra Güzel in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı #3

    Semra Güzel in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı #4

    Semra Güzel in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı #5


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