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    Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulacak

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi amacıyla, 'genel kurul devamsızlık raporununun' görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 12:14
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    Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulacak

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, TSK tarafından öldürülen terörist Volkan Bora ile ilişkisinin ortaya çıkması sonucu, soruşturma başlatıldı.

    Başsavcılık talebiyle Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılırken, ifadesinin alınması için davetiye gönderilmişti.

    Davetiyeye cevap vermeyen ve ikametinde bulunmayan Semra Güzel için yakalama kararı çıkarıldı.

    HDP'li vekil, 2 Eylül tarihinde sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken sahte kimlikle kıskıvrak yakalandı.

    15 yıla kadar hapis talebi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca iddianame hazırlandı.

    İddianamede, Semra Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    Hazırlık komisyonu kurulacak

    Yaşanan bir son dakika gelişmesine göre, Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi adına yeni bir adım açıklandı.

    TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'nda, tutuklu yargılanması devam eden HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi amacıyla, 'genel kurul devamsızlık raporununun' görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi.

    Semra Güzel in vekilliğinin düşürülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulacak #1

    Semra Güzel in vekilliğinin düşürülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulacak #2

    Semra Güzel in vekilliğinin düşürülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulacak #3


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