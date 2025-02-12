İHA

Hatay Antakya'da düşen sıcaklıkla birlikte gelen yoğun yağış, şemsiyeye talebin artmasına sebep oldu.

Şemsiye fiyatlarının pahalı olmasından dolayı insanlar, yenisini almak yerine ellerindeki şemsiyeleri tamir ettirmeyi yoğun olarak tercih ediyor.

"ŞEMSİYELERİN TAMİR FİYATI 50 TL İLE 100 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Antakya'da yaşayan Ali Devecioğlu, yaklaşık 40 yıldır şemsiye tamirciliği yaparak geçimini sağlıyor.

Yıllardır hem şemsiye satışı hem de tamirini yapan Devecioğlu, şemsiyeleri 50 TL ile 100 TL arasında tamir ediyor.

Devecioğlu, şemsiye fiyatlarındaki artıştan ötürü şemsiye tamirine ilginin arttığını belirtti.

SIFIR ŞEMSİYE 250 İLE 1500 TL'YE SATILIYOR

Şemsiye tamiri ve satışlarının ocak ve şubat aylarında daha çok olduğunu ifade eden Ali Devecioğlu, "Ben 40 yıldır şemsiye tamirciliği yapıyorum. Burada sıfır şemsiye satıyorum. Sıfır şemsiyeler pahalı olduğundan dolayı burada ikinci el şemsiyelerin tamirlerini yapıyoruz. Müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda erkek veya kadın olsun şemsiyelerin fiyatları, 250 TL ile bin 500 TL arasında değişiyor. Şemsiyeler pahalı olduğu için tamir ettirmek istiyorlar. Burada hem satış hem de tamir işlerini yapıyoruz. Şemsiyelerin tamir fiyatı 50 TL ila 100 TL arasında değişiyor. İnsanlar ellerindeki kırık veya bozuk şemsiyeleri tamir ettirerek uygun fiyata getirmiş oluyorlar. Bu tamir işleri ocak ve şubat ayına kadar devam eder. Şubat ayından sonra da yağmurlarda azalma olduğu için tamir talebinde azalma olur." dedi.

"ŞEMSİYECİ ALİ USTA’NIN YANINA GELDİM VE DEDEMDEN KALMA ŞEMSİYEYİ TAMİR ETTİRDİM"

Şemsiyelerin fiyatlarının pahalı olmasından dedesinden kalma şemsiyeyi tamire getiren Murat Genç, "Şemsiyeci Ali Usta’nın yanına geldim ve dedemden kalma şemsiyeyi tamir ettirdim. Ustam çok güzel bir şekilde yaptı. Beni yeni şemsiye almaktan ve bin 500 TL’lik masraftan kurtardı. El emeği olarak 100 TL karşılığında şemsiyenin tamirini yaptı. Şimdiki şemsiyeler çok pahalı olduğu için onları tamir etmeye çalışıyoruz. Yağmurlu havalarda kullanımı fazla olduğu için biz de yenisini almaktansa tamir ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.