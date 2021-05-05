Semt pazarları kurulacak mı,hangi gün? Pazar yerleri kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Vatandaşlar pazarlar açık mı, hangi gün kurulacak sorularını araştırıyor. İşte semt pazarlarının son durumu..

Tam kapanma döneminde pazar yerleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Satıcıların mağdur edilmemesi adına İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı.

Pazar Yerleri konulu genelgede, semt pazarlarının kısıtlama sürecindeki durumu ele alındı.

Semt pazarlarının son durumunu merak edenler, "pazar yerleri açık mı, semt pazarı kurulacak mı?" sorularını araştırıyor.

Peki pazarlar kurulacak mı? İşte ayrıntılar..

SEMT PAZARLARI KURULACAK MI?

Bakanlıkça yayımlanan genelgede, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze-meyve) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu ve bu nedenle yeni kararların alındığı yer aldı.

PAZAR YERLERİ HANGİ GÜNLER AÇIK?

Buna göre, tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak.

Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.