Senatör Sanders'tan Netanyahu'ya seslendi: Katliamdan sizi sorumlu tutmak antisemitizm değildir ABD’nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, yaptığı yazılı açıklamada Netanyahu'nun antisemitik olduğu yönündeki iddialarına, "78 binden fazla Filistinlinin yaraladığını belirtmek Yahudi karşıtlığı değildir" diyerek cevap verdi.

DHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 205 gündür devam ediyor.

Tüm uluslararası uyarıları hiçe sayarak bombalamayı sürdüren İsrail ordusu, binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Netanyahu'ya seslendi

ABD'nin Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun antisemitik olduğu yönündeki açıklamasına yazılı olarak cevap verdi.

ABD’nin Vermont Senatörü Sanders, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dikkatimizi dağıtmaya çalışarak Amerikan halkının zekasına hakaret etmeyin"

“Netanyahu, Yahudi karşıtlığı milyonlarca insana tarifsiz zararlar vermiş olan aşağılık ve iğrenç bir bağnazlık biçimidir. Ancak lütfen, aşırılık yanlısı ve ırkçı hükümetinizin ahlaksız ve yasadışı savaş politikalarından dikkatimizi dağıtmaya çalışarak Amerikan halkının zekasına hakaret etmeyin. İsrail mahkemelerinde karşı karşıya olduğunuz suç iddianamesinden dikkatleri başka yöne çekmek için Yahudi karşıtlığını kullanmayın. Eylemlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmak Yahudi karşıtlığı değildir.” dedi.

"78 binden fazla Filistinlinin yaraladığını belirtmek Yahudi karşıtlığı değildir"

Sanders İsrail’in 34 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 78 binden fazlasının da yaralanmasına neden olduğunu, hastaneleri ve evleri yok ettiğinin altını çizerek, “Aşırılık yanlısı hükümetinizin altı ay içinde 34 bin Filistinliyi öldürdüğünü ve yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 78 binden fazlasını yaraladığını belirtmek Yahudi karşıtlığı ya da Hamas yanlısı olmak değildir. Bombalamalarınızın Gazze'de 221 binden fazla konutu tamamen yok ettiğini ve nüfusun neredeyse yarısı olan bir milyondan fazla insanı evsiz bıraktığını belirtmek Yahudi karşıtlığı değildir. Hükümetinizin Gazze'nin sivil altyapısını, elektriğini, suyunu ve kanalizasyonunu yok ettiğini belirtmek Yahudi karşıtlığı değildir. Hükümetinizin Gazze'nin sağlık sistemini yok ettiğini, 26 hastaneyi hizmet dışı bıraktığını ve 400'den fazla sağlık çalışanını öldürdüğünü fark etmek Yahudi karşıtlığı değildir.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)