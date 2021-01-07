Sendika ve meslek odalarından ortak Boğaziçi açıklaması

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına ortak açıklamayla tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasının ardından protestolar sürüyor.

Öğrencilerin protesto gösterilerine başta CHP ve HDP olmak üzere tüm muhalefet destek verdi.

ORTAK YAZILI AÇIKLAMA

Protestolara bir destek de sendika ve meslek odalarından geldi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yayınladı.

"SEÇME VE SEÇİLME HAKKI İÇİN"

Yapılan açıklamada, “Bu ülkenin yurttaşları demokrasinin en asgari kriteri olan seçme ve seçilme hakkı için mücadele ediyor. İşçiler sendikasını, üniversitenin asli unsurları rektörünü, halk yerel yöneticilerini ve vekillerini özgürce seçmek istiyor. Atanmışlarla, kayyumlarla ve dayatmalarla bu halkın kaderini belirlemeye çalışmak artık kabul görmüyor” ifadeleri kullanıldı.