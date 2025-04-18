Sendikaların 1 Mayıs kararı belli oldu: Kadıköy'de kutlanacak

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı İstanbul Kadıköy'de kutlayacaklarını açıkladı.

DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) temsilcileri, kararlarını açıklamak için Beşiktaş'ta toplandı.

Sendika ve meslek örgütleri, 1 Mayıs programını duyurmak amacıyla Beşiktaş İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

1 MAYIS'IN ADRESİ KADIKÖY MEYDANI OLDU

Sendikalar 1 Mayıs'ın Kadıköy Meydanı'nda kutlanacağını açıkladı, vatandaşları Kadıköy'e davet etti.

VALİLİK, TAKSİM TALEBİNİ REDDETTİ

Sendikaların isteği Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamaktı. Ancak İstanbul Valiliği bu talebi kabul etmedi.