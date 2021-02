Senem Kuyucuoğlu kimdir, kaç yaşında? Sinem Kuyucuoğlu biyografisi ve hayatı..

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanan Katarsis programına konuk olan Senem Kuyucuoğlu, hayatı, cinsel yönelimi, yoğun bakım sürecini, öldürmek istediği kişiyi anlattı.

Açıklamalarıyla dikkat çeken eski mankenin hayatına dair detaylar araştırma konusu oldu.

Kariyerinin zirvesinde, modellik yaptığı dönemde basına gizlice servis edilen görüntüleriyle konuşulan, yaşam tarzı, uyuşturucu kullanımı ve cinsel yönelimi üzerinden tartışılan ve yıllarca kabuğuna çekilen Kuyucuoğlu, çocukluğunu, anne ve babasıyla yarım kalan hikayesini, modelliğe başlama öyküsünü ve hayatının alt üst olduğu dönemi ayrıntılarıyla paylaştı.

Peki Sinem Kuyucuoğlu kimdir? İşte eski manken Sinem Kuyucuoğlu'nun hayat hikayesi..

SİNEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?

1990'da İzmir'de doğan Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı. 2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu.

2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Türkiye'nin en iyi modeli" seçilen Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da "Dünyanın en iyi ikinci modeli" seçildi.

Bacak boyu 123 cm olan Senem Kuyucuoğlu, modellik yarışmalarında elde ettiği derecelerin ardından kariyerine devam etti.

Çeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı. 2009'un Mart ayında Fashion One TV'nin ekran yüzü olan Kuyucuoğlu, yine aynı kanalda Moda Polisi adlı moda programını sundu.

Nisan 2009'da katıldığı Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil etme hakkını elde etti. 24 Ağustos 2009'da Bahamalar'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması öncesi rahatsızlanan Kuyucuoğlu, podyuma iğne olarak çıkarak Türkiye'yi temsil etti;ancak dereceye giremedi. SİNEM KUYUCUOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

EXXEN’de yayınlanan Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis X-TRA programına, 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu konuk oldu. 30 yaşındaki Kuyucuoğlu ilk kez tüm hayat öyküsünü anlattı.

'YAPTIKLARIMDAN UTANMADIM'

Birçok insan tarafından yargılandığı dönemde içine kapandığını ifade eden Senem Kuyucoğlu; "Yaptığım hiçbir şeyden utanmadım. Her şey benim hayatımın bir parçasıydı ve bunlarla gurur duyuyorum çünkü bunlar beni ben yapan şeyler. Utandığım tek şey şu oldu: kalkıp tepki vermem gereken anda öyle bir noktaya getirildim ki ağlamak zorunda kaldım, mağdur olmak zorunda kaldım. Beni oraya doğru ittiler. Kendime bunu yakıştıramadım" dedi.

Cinsel yönelimiyle ilgili olarak Kuyucuoğlu "Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim" dedi.