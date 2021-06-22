Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama kampanyalarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kolları sıvıyoruz' sologanıyla yürütülen koranavirüs aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan ve sinema sanatçıları Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı kamu spotunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Şener Şen ve Ezgi Mola koronavirüse karşı aşılanmaya çağırdı VİDEO

''NORMAL HAYATIMIZA GERİ DÖNMEMİZ İÇİN''

Şener Şen, spotta "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için, normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın." ifadesini kullandı.

''FİLMİN SONUNU DEĞİŞTİRMEK BİZİM ELİMİZDE''

Ezgi Mola da vatandaşlara "Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim." diye seslendi.

''SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVIYORUZ''

Videolarda ayrıca "Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu, dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla koronavirüsü aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kamu spotlarının televizyon kanallarında gösterileceği öğrenildi.