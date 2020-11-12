Şener Şen’in sağlık durumu nasıl? Şener Şen neden hastanede?

Şener Şen’in sağlık durumu nasıl? Şener Şen neden hastanede?

Usta oyuncu Şener Şen'in koronavirüse yakalanmasının ardından hastaneye kaldırılması sevenlerini derinden üzdü. Türk sinemasının önemli isimlerinden Şener Şen'in sağlık durumu nasıl...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan usta oyuncu Şener Şen'den herkesi üzen bir haber gelmişti.

Koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından hayranları Şener Şen sağlık durumu nasıl, sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Şener Şen’in son durumu…

ŞENER ŞEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Koronavirüs testi pozitif çıkan Şener Şen'in Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldığı 3 gün gözlem altında kalacağı öğrenildi. 78 yaşındaki Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

PCR ve antikor-antijen testlerini yaptıran ve oksijenle destek tedavisi uygulanmaya başlanan usta oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Solunum desteğine ihtiyaç duymayan ve normal odada kalan usta oyuncunun menajeri Gülden Avşaroğlu, “Hastanede tedavisi devam ediyor. Her şey normal seyrediyor” dedi.

10 gün karantina süreci devam edecek olan Şener Şen’in yanında kızı Bengü Şen kalıyor.

Şener Şen'in moralinin de yerinde olduğu öğrenildi.

"EN KISA ZAMANDA ARANIZDA OLACAĞIM"

Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şener Şen, "Yapılan Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Sağlık durumum iyi. Merak edip arayan herkese teşekkür ederim. En kısa zamanda aranızda olacağım." diyerek maske takma konusunda da uyarıda bulundu.4