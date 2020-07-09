Şengör: Türkiye'nin çöküşü Demokrat Parti ile başladı

Adnan Menderes'i hedef alan Celal Şengör, Demokrat Parti'nin ardından Türkiye'nin belini doğrultamadığını söyledi.

Prof. Celal Şengör, gazeteci Kenan Taş'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Eğitimden siyasete birçok konunun değerlendirildiği yayında; Kenan Taş, "Son 50 yıla kim damga vurdu" diye sordu.

"ADNAN MENDERES.. KÖTÜ AMA.."

Celal Şengör ise şöyle yanıt verdi:"Son 50 yıla, Adnan Menderes... Kötü ama. Türkiye'nin çöküşü Demokrat Parti ile başladı. Gerçi Halk Partisi, bu işin hazırlığını yaptı. Ondan sonra Demokrat Parti geldi.. Ondan sonra da belimiz doğrulmadı."

Celal Şengör'den Menderes açıklaması VİDEO





YAYININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

