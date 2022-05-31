Şengül Altan Arslan'ın İBB'deki görevi son buldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Şengül Altan Arslan, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

CHP'nin başında olduğu Millet İttifakı'nda ise "kim aday olacak" krizi yaşanıyor.

Adaylık için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıkarken CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da en sık telafuz edilen isimlerin başında yer alıyor.

Özellikle CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylık için yarıştığı İBB Başkanı İmamoğlu ile arasındaki adaylık çekişmesi sertleşmeye başladı.

Kavganın ilk sonucu

İkili arasındaki ilk kavganın sonuçları ise İBB yönetiminde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin görev tasfiyelerine yansıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun akrabası olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, bugün görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Adaylık kapışması etkili oldu

Şengül Altan Arslan'ın görevinden istifa etmesinin arkasında ise İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki kriz öne çıktı.

Görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Arslan, konuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı;

"Üç sene önce iyiden güzelden ve umuttan yana esen değişim rüzgarlarıyla İBB'de üstlendiğim Genel Sekreter Yardımcılığı görevi ile hepimizin hasretini duyduğu eşitliğin, kapsayıcılığın ve adil bir bölüşümün örneklerini yaratan çalışmalara katkı sunma fırsatı buldum. Bana bu süreçte yoldaşlık eden çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine uzamanlıklarını ve gönülden katkılarını ortaya koyan herkese çok teşekkür ederim."



