Şenol Çorlu kimdir? Şenol Çorlu hangi takımlarda oynadı? Antrenör Şenol Çorlu'nun biyografisi..

Tecrübeli antrenör Şenol Çorlu, Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun ekibine dahil oldu. Bunun üzerine futbolseverler, Şenol Çorlu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Şenol Çorlu kimdir?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

59 yaşındaki tecrübeli antrenör Şenol Çorlu, sezon sonuna kadar teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun ekibine dahil oldu.

TFF talimatlarına göre, Pro-Lisansı olmayan, UEFA A lisansı olan Emre Belözoğlu'nun 15 günlük süresi doldu. Sarı lacivertli ekip, eski futbolcusu ve antrenörü Şenol Çorlu'yu göreve getirerek pro-lisans krizine çare buldu.

Bu gelişmenin ardından özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, Şenol Çorlu’nun kim olduğu hakkında araştırmalarına başladı.

Peki, Şenol Çorlu kimdir? Şenol Çorlu hangi takımlarda oynadı? İşte, Şenol Çorlu’nun biyografisi..

ŞENOL ÇORLU KİMDİR?

3 Aralık 1961 yılında Ankara'da dünyaya gelen Şenol Çorlu, futbola Petrolofisi'nde başlamıştır. Petrol Ofisi takımında profesyonel olmuş ve attığı gollerle ulusal takımın teknik kadrosunun da dikkatini çekmiştir.

15 Ekim 1978 tarihinde Avrupa Şampiyonası eleme maçında Polonya'ya karşı genç millî formayı giymiştir. 1979 yılında o dönemde 1. Ligde oynayan Orduspor'a transfer olmuş ve 2 Aralık 1980 tarihinde bir başka Avrupa Şampiyonası eleme maçında Çekoslovakya'ya karşı ümit millî formayı giymiiştir. 1981 yılında ise 1. lig'e yeni çıkan Sakaryaspor'a geçmiş ve 1984-85 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

7 Ekim 1984 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe'nin 7-0 kazandığı maçta sarı-lacivertli formayla ilk gollerini atmıştır. O sezon 8 gole imza atan Çorlu; Lig, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Donanma Kupası'nı kazanarak takımının sezonu 3 kupayla kapamasına katkı sağlamıştır.

1991-92 sezonunda da kadroya giremeyen Çorlu, Aralık 1991 tarihinde Antalyaspor'a kiralanmıştır. 1992 yılında da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan jübile maçıyla futbola veda etmiştir.

Çorlu, 17 kez A Millî, 10 kez de ümit millî (U21) ve 3 kez de genç millî (U18) olmak üzere 30 kez millî formayı sırtına geçirmiş ve bu forma altında 4 gol atmıştır.