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Haber Merkezi

Süper Lig'in ilk devresinin son maçında Trabzonspor, sahasında Bodrum FK'yı ağırladı.

Bordo-mavililerin 1-0'lık skorla galip geldiği karşılaşmada yaşanan bir an, maçın önüne geçti.

Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, karşılaşma öncesi ve sonrasında Bodrumspor'un o dönemki teknik direktörü Volkan Demirel'in elini sıkmak istedi.

ŞENOL GÜNEŞ VE VOLKAN DEMİREL ARASINDA 'EL SIKMAMA' GERİLİMİ

Ancak Volkan Demirel, 6 Şubat depreminden sonra Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta çalışırken 3 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamalar nedeniyle maç öncesi Güneş'in uzattığı eli ve selamını almadı.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Demirel, "Biz can çekişirken, ölüleri morgda tespit etmeye kalkarken Şenol Hoca o zamanki camiasına şirin görünmek için 'Hatayspor ile Gaziantep oynayabilir' dedi. Maçta tünel çıkışında muhtemelen kazanmanın da verdiği anlık durumla 'Çok terbiyesizsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin." şeklinde konuştu.

GERGİNLİK MAÇ SONUNDA DEVAM ETTİ: AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Şenol Güneş cephesi ise Volkan Demirel'in maç sonu açıklamaları üzerine konuya değindi.

Güneş, "Benim işim olarak görevim; gelene "hoş geldin' demektir. İt de gelse 'hoş geldin' derim. Ama planlanmış bir şeydi bu. Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Ölüler üzerinden duygu sömürüsü yaparak kendisine menfaat sağlayana saygı duymam ben. Sen güya aklınca şark kurnazlığıyla bir şeyler söylemeye çalışıyorsun. Yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

İSKENDERUNSPORLULARLA TARTIŞTI: NE DEDİĞİNİ VOLKAN'DAN DİNLE

Yaşanan olaydan aylar sonra Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi İskenderunspor'un sahasına konuk oldu.

Depremden sonra ilk kez İskenderun'da oynanan mücadelede takımını desteklemek için stadyuma gelen taraftarlar, maç sonu bordo-mavililerin hocası Şenol Güneş ile tartışma yaşadı.

Maçın bitiminin ardından yedek kulübesinin hemen arkasında bulunan tribündeki bazı taraftarlarla sözlü diyaloğa giren Şenol Güneş, kendisine tepki gösterenlere karşılık verdi.

Güneş, o anlarda taraftarlara dönerek "Ne dedim ben?" ifadesini kullandı.

Volkan Demirel ile Şenol Güneş’in yaşadığı gerginliğe vurgu yapan taraftarlar, “Ne dediğini Volkan'dan dinle.” dedi.

"GEÇEN SENE DE YAPABİLİRLERDİ"

Öte yandan Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem faciasının ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK hakkında konuşan Şenol Güneş'in sözleri, sosyal medyada eleştirilmişti.

Güneş, o dönem şunları söylemişti: