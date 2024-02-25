Şenol Hakan Kutoğlu'ndan Celal Şengör'e tepki! Saçmalama hakkını kullanıyor Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Jeoloji Profesörü Celal Şengör'ün "Karadeniz patlayacak sonunda" açıklamasına tepki göstererek, "Celal Hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor sadece" dedi.

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Yakın zamanda yaşanan sarsıntılar, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük korku yaşayan vatandaşlar, aylarca oturdukları evleri kontrol ettirdi, kimileri de şehir değiştirdi.

Ancak bu durum bir süre sonra yeniden unutuldu.

Celal Şengör'ün dikkat çeken açıklaması

Özellikle olası İstanbul depremi için profesörler uyarılarda bulunurken deprem konusunda yaptığı açıklamalarla bilinen Jeoloji Mühendisi Celal Şengör'den dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

Karadeniz'i uyarmıştı

Celal Şengör geçtiğimiz temmuz ayında katıldığı bir programda deprem konusunda Karadeniz'i uyarmıştı.

"Karadeniz sonunda patlayacak"

Şengör, "Karadeniz patlayacak sonunda. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda. Karadeniz'in 60 kilometre çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak" demişti.

Şengör'ün açıklamaları bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ederken o sözleri diğer bilim insanları değerlendirdi.

Tepki gösterdi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Celal Şengör'ün sözlerine tepki gösterdi.

"Karadeniz'in patlayacağı falan yok"

Kutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in patlayacağı falan yok, merak etmeyin" dedi.

"Şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor"

Prof. Dr. Kutoğlu, "Celal Hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor sadece. Bilim insanlarında ilerleyen yaşlarda çok görülen bir durumdur" ifadelerini kullandı.