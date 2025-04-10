Şenpiliç'in zararlı bakteri tespit edilen ürünü piyasadan toplatılıyor

İHA

Sakarya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın sağlığını tehlikeye atabilecek gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürürken, bu kapsamda çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

Yaşanan olayda ekipler, yaklaşık 2 ay önce Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve ülkenin önde gelen beyaz et üreticisi olan Şenpiliç'in işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

ÜNLÜ MARKANIN ÜRÜNÜNDE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI BAKTERİ ÇIKTI

Denetimlerde numune alınan, ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ‘L monocytogenes' isimli insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi.

ÜRÜN PİYASADAN TOPLATILARAK İMHA EDİLDİ

Hakkında yasal işlem başlatılan işletmeye 210 bin 622 TL cezai işlem uygulandı.

Konu ile ilgili harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, söz konusu ürünün piyasadan toplatılarak imha edilmesine karar verildi.

Tespiti yapılarak toplatılan ürünlerin imha edildiği bilgisine de ulaşıldı.

SAKARYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DİĞER İLLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Öte yandan, ürünün toplatılmasına ilişkin Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden diğer illere yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı: