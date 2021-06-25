Sera Kadıgil kimdir? CHP'li Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün biyografisi

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Kadıgil'in biyografisi, istifasının ardından gündeme geldi. Peki CHP'li Sera Kadıgil kimdir, neden istifa etti?

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.

Kadıgil, istifa kararı almasının nedenini, "Bu eksende hak ettiği ağırlıkta temsil edilmediğini hisseden milyonlarca insan da yaşıyor bu ülkede. Ben bugün itibarıyla, inandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle savunmak için, bu düzeni biraz düzeltmeye değil, tümden değiştirmeye çalışmak için, dünya görüşüme daha yakın gördüğüm bir partiye, Türkiye İşçi Partisi’ne katılıyorum." sözleriyle açıkladı.

İstifa haberinin ardından CHP'li Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün hayatı hakkında bilgiler araştırma konusu oldu.

Peki Sera Kadıgil kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte CHP'li Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün biyografisi...

SERA KADIGİL SÜTLÜ KİMDİR?

29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğan Sera Kadıgil Sütlü, 2003 yılında Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimini Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk bölümünde tamamlayan Kadıgil, yüksek lisans tezini, Londra Queen Mary Üniversitesi'ndeki araştırmaları sonrasında sinema eserleri üzerine yazmıştır.

İstanbul Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürmekte olan Kadıgil, kültür ve sanat hukuku ile fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar konularında uzmandır.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev almış, kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun ve sendikanın kurucu avukatlığını ve baş hukuk müşavirliklerini yürütmüştür.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuş ve son 3 dönemdir Parti Meclisi Üyesi olarak görev almıştır. Kadıgil Sütlü, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir ve evlidir.