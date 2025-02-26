Serap Yazıcı Özbudun'dan Özgür Özel'e yanıt geldi: İftira dedi

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Siyasette transfer polemiği sürüyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü grup toplantısında Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Serap Yazıcı Özbudun'un AK Parti'ye geçmeden önce CHP'ye geçme isteğinin olduğunu, kendisinin reddettiğini söylemişti.

ÖZEL'E YANIT GELDİ

AK Parti Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Özgür Özel'in iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

"GÖRÜŞME TALEBİ CHP'DEN GELDİ"

Özbudun, CHP tarafından ilk temasın 9 Ekim 2024 tarihinde yapıldığını, 14 Ocak 2025’te CHP Kepez Belediye Meclis Üyesi Berna Polat’ın kendisini arayarak Özgür Özel’in görüşme talebini ilettiğini ancak programının yoğunluğu nedeniyle bunu ertelediğini belirtti.

15 Ocak’ta CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile CHP Genel Merkezi’ne gittiğini ve Özgür Özel ile görüştüğünü söyledi.

"TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİM"

Görüşmede, Özgür Özel’in kendisine Türkiye’de olası bir anayasa değişikliği sürecinde katkı sunabileceğini, CHP'ye katılmasının memnuniyetle karşılanacağını söylediğini dile getiren Özbudun, CHP ile siyasi ve ideolojik bir uyumsuzluk yaşadığını belirterek bu teklifi geri çevirdiğini anlattı.

Görüşme sona ermeden önce Özgür Özel'e AK Parti'den davet aldığını ve henüz bir karar vermediğini aktardığını söyleyen Özbudun, Özel'in Gelecek Partisi’nde kalmaya devam ederse saygı duyacağını, AK Parti'nin davetine icabet ederse bunu doğru bulmadığını ifade ettiğini aktardı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu kişi, AK Parti'ye geçmeden hemen önce Antalya milletvekilimize gitti, 'Tek adam rejimine itiraz benim partimde çok güçlü değil, size geçmek istiyorum' dedi. Antalya milletvekilimizle beraber bize geldi." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı: